Эксперт рассказал о подготовке ВСУ к наступлению 23.06.2025, 17:13

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Украина расчищает пространство.

Слова главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского о возможных наступательных действиях могут быть связаны с двумя аспектами. И первый может касаться украинской ракетной программы. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

«Рассчитываем на немецкую помощь, что нам помогут с комплектующими, станками, технологиями, чертежами и мы ее ускорим. Об этом говорил также президент, что украинская баллистика, крылатые ракеты могут уже в ближайшее время появиться в российском воздушном пространстве», - сказал он.

В то же время Ступак добавил, что более вероятная причина может быть связана с украинскими пилотами БПЛА на фоне назначения Роберта «Мадьяра» Бровди на должность командующего Сил беспилотных систем.

«Российская сторона уже несколько дней подряд свирепствует. После назначения господина Мадьяра украинцы начали охотиться не за российской логистикой, буханками или танками даже. А охотятся за российскими визави, операторами БПЛА... И возможно, украинская сторона расчищает таким образом себе пространство для того, чтобы на определенных направлениях избавиться от российской беспилотной авиации, расчистить воздух и иметь возможность продвигаться вперед. Ведь российские БПЛА нам сильно донимают. Примерно 70-75% наших ребят и девушек 300 на фронтах - это следствие российских БПЛА», - добавил Ступак.

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