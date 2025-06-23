Трамп на фоне ударов Ирана собрал совещание с высшим руководством США 23.06.2025, 20:52

Совещание проходит в Ситуационной комнате.

Президент США Дональд Трамп на фоне ударов Ирана по американской базе в Катаре собрал совещание с высшим руководством США, пишет Fox News.

Представитель Белого дома сообщил Reuters, что Трамп вместе с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном находятся в Ситуационной комнате, где следят за развитием ситуации в Катаре.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции против американских баз в Катаре и Ираке. Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что звуки взрывов раздаются в катарской столице — Дохе.

На территории Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, на которой размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

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