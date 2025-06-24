Медведев начал оправдываться перед Трампом 24.06.2025, 2:00

Ранее президент США резко ответил зампреду Совбеза РФ.

Россия не собирается поставлять Ирану ядерное оружие и является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, написал в соцсети Х зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он ответил на резкий пост американского президента Дональда Трампа, который после другого поста Медведева написал, что к ядерному оружию не следует относиться легкомысленно. Трамп обратил внимание на слова Медведева, что после атаки США на ядерные объекты Ирана «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».

«Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал Медведев.

Он отметил, что был президентом и знает, какие последствия может повлечь применение ядерного оружия. Медведев также напомнил, что подписал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2010 году с президентом США Бараком Обамой. Он добавил, что странам «определенно не стоит спорить» о том, у кого больше ядерного оружия.

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