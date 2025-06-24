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Ракета ВС РФ ударила возле поезда «Одесса-Запорожье»

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  • 24.06.2025, 12:44
  • 2,800
Ракета ВС РФ ударила возле поезда «Одесса-Запорожье»

Много раненых.

Российская баллистическая ракета попала рядом с поездом, который направлялся в Одессу. Внутри поезда были пассажиры, многие получили ранения, пишет «Фокус».

Видео прилета ракеты опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как пассажирка поезда вначале улыбается, но потом раздается взрыв. Видно, что женщина получила ранения.

Местные паблики пишут о ранении матери с ребенком из-за ракетного удара.

Госкомпания «Укрзалізниця» позже уточнила, что в результате удара был поврежден поезд №52 «Одесса — Запорожье». На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

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