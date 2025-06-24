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В России остановило работу важнейшее предприятие

  • 24.06.2025, 13:56
В России остановило работу важнейшее предприятие

Оно обеспечивало микроэлектроникой военных и «Суперджеты».

Производитель электроники «Оптрон-Ставрополь» оказался на грани банкротства, пишет CNews. С марта 2025 года предприятие объявило простой: выполнение гособоронзаказа обернулось убытками свыше 149 млн рублей, поставки по контрактам сорваны, кредиторская задолженность на июнь составила 230 млн рублей. В итоге компания не может продолжать деятельность — счета арестованы, накоплены долги по налогам, зарплате и коммуналке, пишет The Moscow Times.

Силовые полупроводники завода используют в авиации и устанавливают в системы питания самолетов. Они применяются на самолетах «МиГ», «Ту», «Су», «Сухой Суперджет» и МС-21. По словам гендиректора предприятия Павла Бондаренко, основная причина кризиса — заниженная цена на продукцию в рамках поставок военным. Себестоимость одного диода составляет 3600 рублей, однако военные установили цену в 2600 рублей. В результате за 2023 год убытки составили 102 млн рублей, а в 2024 году выросли до 149 млн. «Предприятие не может покрывать затраты и вынуждено сокращать персонал», — заявил Бондаренко.

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