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Израиль ударил по радару под Тегераном

  • 24.06.2025, 15:19
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Израиль ударил по радару под Тегераном

ЦАХАЛ ответил на нарушение Ираном перемирия.

В ответ на нарушение перемирия со стороны Ирана ЦАХАЛ атаковал радар к северу от Тегерана, пишут «Детали».

Иранские источники сообщили о появлении израильских самолетов на севере Ирана. Они нанесли удар в районе Бабольсера, городка на южном берегу Каспийского моря.

Напомним, что сегодня утром Иран нарушил перемирие, запустив ракету по северу Израиля. Министр обороны Исраэль Кац пообещал решительный ответ.

Но, когда израильские самолеты уже были в воздухе, Дональд Трамп потребовал отказаться от атаки и даже начал обвинять Израиль в нарушении перемирия. Затем последовал прямой телефонный разговор Трампа с Биньямином Нетаниягу. И в итоге ответ на иранские нарушения оказался демонстративно ограниченным.

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