Трамп: Путин хотел помочь с Ираном, но я ответил, что мне нужна помощь с РФ 24.06.2025, 18:14

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Фото: Getty Images

Президент США рассказал о звонке диктатора РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагал ему помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Fox News.

По словам Трампа, Путин якобы сам позвонил ему и предложил помощь.

«Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он спросил: «Могу ли я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией, что очень жаль. На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат», - сказал Трамп.

Стоит напомнить, что несколько дней назад Трамп уже делал подобное заявление. Тогда президент США заявил, что Путину для начала стоит завершить войну, которую начала Россия в Украине. Только после этого можно говорить о посредничестве в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

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