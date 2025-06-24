Трамп: Путин хотел помочь с Ираном, но я ответил, что мне нужна помощь с РФ
- 24.06.2025, 18:14
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Президент США рассказал о звонке диктатора РФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагал ему помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает Fox News.
По словам Трампа, Путин якобы сам позвонил ему и предложил помощь.
«Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он спросил: «Могу ли я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией, что очень жаль. На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат», - сказал Трамп.
Стоит напомнить, что несколько дней назад Трамп уже делал подобное заявление. Тогда президент США заявил, что Путину для начала стоит завершить войну, которую начала Россия в Украине. Только после этого можно говорить о посредничестве в отношении конфликта на Ближнем Востоке.