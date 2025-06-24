Экспорт российской электроэнергии в Китай обвалился на 44%
- 24.06.2025, 19:06
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Госэнергохолдинг «ИнтерРАО» видит падение экспорта электроэнергии из РФ на 4% с начала текущего года и ожидает такое же снижение по его итогам из-за сокращения поставок в Китай, сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление главы компании Сергея Дрегваля.
«ИнтерРАО» — монопольный оператор экспорта-импорта российской электроэнергии — в прошлом году сократил поставки на 17,6% до 8,53 миллиарда киловатт-часов, поскольку режимно-балансовые ограничения в энергосистеме Дальнего Востока не позволяли удерживать экспорт в Китай. Почти 54% экспортных поставок в 2024 году пришлось на долю Казахстана, который с 2023 года стал крупнейшим рынком сбыта.
«Общий экспорт электроэнергии с начала года по состоянию на середину июня незначительно снизился — примерно на 4%. В основном из-за сокращения экспорта в Китай. Основные поставки — Казахстан и Монголия, тут мы ожидаем сохранения высоких объёмов экспорта. По году ожидаем (экспорт) примерно также — минус 4%», — сказал Дрегваль журналистам, добавив, что поставки будут зависеть от ряда факторов, в том числе цен на российском и зарубежных энергорынках, курса рубля.
По словам главы «ИнтерРАО», с начала года экспорт в Китай уже упал на 44%.
«Связано это с введением ограничений на экспорт электроэнергии на фоне быстрого роста энергопотребления в энергосистеме Дальнего Востока и недостаточным запасом гидроресурсов в водохранилищах ГЭС на востоке страны».
«Учитывая эти сохраняющиеся ограничения, мы вынуждены прогнозировать, что поставка электроэнергии в Китай в этом году окажется ниже уровня 2024 года», — сказал Дрегваль.
Холдинг, владеющий генерирующими мощностями в России и за рубежом, ожидает рост производства электроэнергии на российских активах в текущем году примерно на 1-2%, сказал глава компании.
В первом полугодии производство в РФ ожидается на уровне 65 миллиардов киловатт-часов, что на 2% выше прошлогоднего уровня, добавил он.