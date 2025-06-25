Бойцы ВСУ показали на видео, как выбили россиян возле Редкодуба 25.06.2025, 12:36

Ликвидирован вражеский взвод.

На границе Харьковской и Донецкой областей возле населенного пункта Редкодуб бойцы ВСУ выбили россиян и заняли их позиции.

Усилиями 3-й роты 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Третьей штурмовой бригады.

«Подразделения Третьей штурмовой бригады провели успешные рейдово-ударные действия в районе населенного пункта Редкодуб, что на границе Харьковской и Донецкой областей. В результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники зачистили вражеские позиции и закрепились.

Благодаря проведенным действиям бойцам ВСУ удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении.

«Враг усиливает активные штурмовые действия вдоль всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, Третья штурмовая не только сдерживает натиск, но и контратакует противника, усиливая смежные подразделения», — отметили в 3-й ОШБр.

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