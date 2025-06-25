Тайный удар по Ираку: неизвестные дроны унизили российские «Панцири» 4 25.06.2025, 15:14

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Все 24 дрона достигли целей и поразили их, обойдя ПВО российского производства.

В ночь на 24 июня Ирак подвергся удару неизвестных дронов-камикадзе, которые поразили ряд стратегических объектов в стране, несмотря на наличие 24 российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Эти системы, которые составляют основу иракской ПВО, оказались неспособными отразить атаку.

Как сообщает Defense Post, удары были нанесены по радиолокационным станциям на военной базе в Таджи и на авиабазе «Имам Али» вблизи Ди-Кара. Один из дронов упал в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада, где дислоцированы американские войска, привлеченные к борьбе с ИГИЛ.

Наиболее тревожным является то, что иракские силы не смогли даже обнаружить точку запуска дронов, а среди предварительных версий ответственности за атаку упоминаются США и Израиль. Важно, что этот инцидент стал первым после 12-дневного закрытия воздушного пространства Ирака из-за конфликта между Ираном и Израилем.

Российские «Панцири», которые должны были защитить стратегические объекты, продемонстрировали полную неэффективность против современных БПЛА-камикадзе, что бросает тень на их боеспособность в современных условиях.

Defense Express пишет, что этот случай является серьезным сигналом для стран, которые все еще полагаются на российское ПВО, ведь даже при наличии воздушного контроля и боевой готовности - результат оказался нулевым.

Параллельно Ирак уже законтрактовал новые системы ПВО KM-SAM от Южной Кореи - вероятно, как реакцию на ограниченную эффективность российских аналогов.

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