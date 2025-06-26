СМИ: США намерены выдвинуть Ирану три условия 26.06.2025, 11:23

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От Тегерана требуют передать обогащенный уран, который не был уничтожен.

США намерены выдвинуть Ирану три условия для подписания будущего соглашения: запрет на обогащение урана на иранской территории, вывоз всех высокообогащенных материалов, накопленных Ираном, и ограничение на будущее производство ракет.

Об этом 26 июня пишет «Исраэль ха-йом». 25 июня сообщалось, что стороны собираются встретиться на следующей неделе для проведения очередного раунда переговоров, первого с начала войны с Ираном.

Эти условия указывают на то, что не весь обогащенный уран, накопленный Ираном, был уничтожен во время атак Израиля и США.

Накануне военной кампании Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) определило, что Иран обладает 408,60 кг урана, обогащенного до 60%. Если бы он продолжил обогащение до 90%, это позволило бы ему произвести более 10 ядерных бомб.

США и Израиля беспокоит то, что если Иран действительно все еще обладает значительной частью этого количества обогащенного урана, он может попытаться использовать его для тайного прорыва к созданию ядерного оружия или для производства «грязной бомбы». Этот вопрос теперь находится на первом месте в повестке дня разведывательных служб.

Американские условия также содержат скрытую угрозу: если Иран не передаст накопленный им обогащенный уран, его ожидает новая атака.

Эти условия выдвигались еще в ходе переговоров, которые проходили между сторонами перед войной, начавшейся 13 июня. Иран отказался их выполнять в то время, настаивая на своем праве продолжать обогащение урана. Однако его положение после военной кампании резко изменилось.

Вчера Комиссия по атомной энергии Израиля определила, что «американские атаки на ядерные объекты Ирана в сочетании с израильскими атаками на другие компоненты военной ядерной программы Ирана на многие годы отбросили способность Ирана разработать ядерное оружие».

Управление военной разведки также установило, что иранской программе был нанесен серьезный удар и что сочетание атак на объекты и инфраструктуру, включая лаборатории, офисы, производственные и исследовательские объекты, в том числе в Тегеране, а также ликвидация ученых существенно затруднит прогресс Ирана в этой области в ближайшие годы.

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