Американские ученые открыли новый вид динозавра 26.06.2025, 12:56

иллюстративное фото

Он размером с лабрадора.

Ученые в США обнаружили новый, ранее неизвестный вид динозавра. Особь, получившая название Enigmacursor, что в переводе с латыни означает «загадочный бегун», будет представлена публике в лондонском Музее естественной истории уже в ближайшее время, пишет royalsocietypublishing.org.

Этому небольшому существу, жившему около 150 млн лет назад, удалось избегать внимания ученых до сегодняшнего дня. Enigmacursor, чьи габариты сравнимы с размерами домашнего лабрадора, передвигался по земле в тени гигантских диплодоков и стегозавров. Интересно, что первоначально этот вид был ошибочно классифицирован как нанозавр, однако новейшие исследования позволили палеонтологам с уверенностью заявить — перед нами совершенно новое животное.

Enigmacursor обладал впечатляющими пропорциями: при росте всего 64 сантиметра его длина достигала 180 сантиметров. Внешне он напоминал привычного нам лабрадора, однако его отличительной чертой стали непропорционально длинные ноги и хвост, что, вероятно, и обеспечивало ему высокую скорость передвижения.

— У него была относительно маленькая голова, поэтому, вероятно, он не был самым умным, — делится особенностями нового экспоната профессор Сюзанна Мейдмент, куратор лондонского музея.

Мейдмент также высказала предположение, что на момент смерти динозавр был еще подростком.

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