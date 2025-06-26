закрыть
26 июня 2025, четверг, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американские ученые открыли новый вид динозавра

  • 26.06.2025, 12:56
Американские ученые открыли новый вид динозавра
иллюстративное фото

Он размером с лабрадора.

Ученые в США обнаружили новый, ранее неизвестный вид динозавра. Особь, получившая название Enigmacursor, что в переводе с латыни означает «загадочный бегун», будет представлена публике в лондонском Музее естественной истории уже в ближайшее время, пишет royalsocietypublishing.org.

Этому небольшому существу, жившему около 150 млн лет назад, удалось избегать внимания ученых до сегодняшнего дня. Enigmacursor, чьи габариты сравнимы с размерами домашнего лабрадора, передвигался по земле в тени гигантских диплодоков и стегозавров. Интересно, что первоначально этот вид был ошибочно классифицирован как нанозавр, однако новейшие исследования позволили палеонтологам с уверенностью заявить — перед нами совершенно новое животное.

Enigmacursor обладал впечатляющими пропорциями: при росте всего 64 сантиметра его длина достигала 180 сантиметров. Внешне он напоминал привычного нам лабрадора, однако его отличительной чертой стали непропорционально длинные ноги и хвост, что, вероятно, и обеспечивало ему высокую скорость передвижения.

— У него была относительно маленькая голова, поэтому, вероятно, он не был самым умным, — делится особенностями нового экспоната профессор Сюзанна Мейдмент, куратор лондонского музея.

Мейдмент также высказала предположение, что на момент смерти динозавр был еще подростком.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко