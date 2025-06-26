Сикорский: Гонка вооружений может ускорить падение режима Путина, как было с СССР

Сикорский: Гонка вооружений может ускорить падение режима Путина, как было с СССР1
- 26.06.2025, 18:53
Путин должен понимать, что он идет по пути Брежнева.
Новая гонка вооружений может ускорить падение режима диктатора Владимира Путина, как это произошло с Советским Союзом. Об этом в интервью агентствам PAP, DPA и AFP заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Barrons.
«Путин должен понимать, что он идет по пути Брежнева. Он сам когда-то сказал, что Советский Союз распался, потому что слишком много тратил на вооружение, а теперь он делает ровно то же самое», – сказал он.
Сикорский отметил, что российский диктатор ведет «очень дорогостоящую войну» и спровоцировал Запад увеличить расходы на оборону. Поэтому страны Европы согласны больше вкладываться в защиту, так как «Путин им угрожает».
На фоне этого из «экономики размером с Техас» диктатору РФ придется выжать еще больше средств на оборону, считает Сикорский.
«Надеюсь, с аналогичным результатом для режима (как в Советском Союзе), но быстрее», – резюмировал дипломат.