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Сикорский: Гонка вооружений может ускорить падение режима Путина, как было с СССР

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  • 26.06.2025, 18:53
Сикорский: Гонка вооружений может ускорить падение режима Путина, как было с СССР

Путин должен понимать, что он идет по пути Брежнева.

Новая гонка вооружений может ускорить падение режима диктатора Владимира Путина, как это произошло с Советским Союзом. Об этом в интервью агентствам PAP, DPA и AFP заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Barrons.

«Путин должен понимать, что он идет по пути Брежнева. Он сам когда-то сказал, что Советский Союз распался, потому что слишком много тратил на вооружение, а теперь он делает ровно то же самое», – сказал он.

Сикорский отметил, что российский диктатор ведет «очень дорогостоящую войну» и спровоцировал Запад увеличить расходы на оборону. Поэтому страны Европы согласны больше вкладываться в защиту, так как «Путин им угрожает».

На фоне этого из «экономики размером с Техас» диктатору РФ придется выжать еще больше средств на оборону, считает Сикорский.

«Надеюсь, с аналогичным результатом для режима (как в Советском Союзе), но быстрее», – резюмировал дипломат.

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