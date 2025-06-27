Латвия перестала пропускать фуры через границу с Беларусью 27.06.2025, 11:35

Что случилось?

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что с вечера четверга, 26 июня, Латвия перестала принимать большегрузы в пункте пропуска Патерниеки (сопредельный белорусский — Григоровщина). По данным белорусских пограничников, это связано со «сбоем таможенных систем» на сопредельной стороне. Ситуацию подтвердили и в Службе государственных доходов (VID) Латвии, признав наличие технических проблем, пишет «Телеграф».

Как заявили в Латвии, сбой в латвийской Электронной системе обработки таможенных данных (EMDAS) начался еще днем 26 июня, вызвав «замедление работы» и повлияв на оформление таможенных деклараций. Утром 27 июня в VID сообщили, что «неполадки в работе EMDAS продолжаются» и «существенно влияют» на таможенное оформление грузов на внешних границах страны.

«В настоящее время ведется интенсивная работа, чтобы как можно скорее обеспечить полное восстановление работы системы. По прогнозам, восстановительные работы могут занять еще 12 часов», — заявили в латвийской службе.

На других направлениях — очереди

Тем временем, как заявили в Госпогранкомитете, перед выходными днями очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз «фиксируются на всех направлениях».

На границе с Польшей, в пункте пропуска «Брест» (сопредельный — «Тересполь»), по последним данным, скопилась очередь из 2 360 легковых автомобилей и 40 автобусов.

На границе с Литвой также наблюдаются очереди. Перед переходами «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») в сумме стоят около 260 легковых автомобилей (120 и 140 соответственно).

Ситуация с грузовиками еще более напряженная: 540 фур в «Каменном Логе» и 460 — в «Беняконях». При этом ГПК обвинил литовские службы в «Мядининкае» в том, что с начала недели те оформляют по два автомобиля в час, что составляет, по подсчетам белорусов, 14% от некой нормы.

На фоне этого нулевая очередь из фур перед переходом «Козловичи» (Польша) выглядит скорее исключением из общего правила.

Тем временем в пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией, где со вчерашнего вечера и возникли проблемы с пропуском, по последним данным скопилась очередь из 565 грузовиков.

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