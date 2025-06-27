Ученые: Кофе — ключ к молодости? 3 27.06.2025, 12:38

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Кофеин активирует механизм, который замедляет старение в клетках.

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии описали механизм антивозрастного действия кофеина. Эксперименты на дрожжах показали, что ключевой компонент кофе действует как клеточный «топливный датчик», помогая клеткам справляться со стрессом и восстанавливать ДНК, пишет «Хайтек».

Кофеин давно связывают со снижением риска возрастных заболеваний, но механизм его действия внутри клеток оставался неясным. Несколько лет ученые уже обнаружили, что кофеин продлевает жизнь клеток, воздействуя на регулятор роста TOR — биологический переключатель, который существует более 500 млн лет и контролирует реакции всех живых организмов.

Новое исследование показало, что кофеин не действует на этот переключатель роста напрямую: он активирует другую важную систему АМФК. Она функционирует как клеточный топливный датчик, который эволюционно сохранился у дрожжей и людей. Когда клеткам не хватает энергии, AMФK включается, помогая справиться с дефицитом ресурсов.

Интересно, что AMФK является также мишенью метформина — широко используемого препарата для лечения диабета. Эксперименты на дрожжевой модели показали, что воздействие кофеина на AMФK влияет на ключевые процессы, связанные со старением и болезнями — рост клеток, восстановление ДНК и реакцию на стресс.

Исследователи отмечают, что результаты работы помогают объяснить, почему кофеин может быть полезен для здоровья и долголетия. «Они открывают захватывающие возможности для будущих исследований того, как мы можем вызывать эти эффекты более непосредственно — с помощью диеты, образа жизни или новых лекарств», — говорит соавтор работы Джон-Патрик Алао.

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