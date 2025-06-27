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На газовом рынке Европы случился крупнейший за два года недельный обвал цен

  • 27.06.2025, 21:04
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На газовом рынке Европы случился крупнейший за два года недельный обвал цен

Что стало причиной?

Европейский рынок газа продемонстрировал самый сильный недельный обвал с июля 2023 года благодаря спаду напряженности на Ближнем Востоке.

В то время как основное внимание участников рынка в связи с ирано-израильской войной было приковано к ценам на нефть, из Персидского залива вывозятся и большие объемы сжиженного газа, пишет The Moscow Times.

Фьючерс Dutch TTF упал в пятницу на 3,2%, завершив драматическую неделю, в ходе которой газ на главной европейской торговой площадке подешевел на 19,5%. Предыдущую неделю цена завершила на отметке 40,93 евро/МВт ч, а нынешнюю – на 32,93 евро ($407 за 1000 кубометров; выраженная в долларах цена выше, чем цена для европейцев в евро, из-за падения курса доллара с начала года более чем на 13% до самого низкого уровня с сентября 2021 года).

Обвал начался во вторник вслед за ценами на нефть и в результате объявления о прекращении боевых действий между Израилем и Ираном. Таким образом, была снята угроза блокирования Ираном Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового трафика СПГ.

Часть европейского морского импорта поступает из Катара (около 10%), а также ОАЭ, которые могли бы оказаться отрезаны от своих поставщиков в результате эскалации в Персидском заливе, на выходе из которого танкеры проходят через узкий Ормузский пролив. «Проблемы с транзитом через любой из основных мировых [транспортных] узлов обычно приводят к увеличению расходов, времени в пути и сбоям в мировой торговле», – говорится в пятничном ответе Института экономики энергетики и финансового анализа. Нынешняя ситуация в очередной раз продемонстрировала подверженность нефтегазового рынка подобным рискам, отметили аналитики.

Снижению цен в Европе способствует и низкий спрос в Китае, экономика которого замедляется и активно переходит на возобновляемые источники энергии. Китай с начала года вообще не закупает СПГ в США из-за слабости экономики, роста внутренней добычи и споров о пошлинах со своим главным торговым партнером. Поставки по долгосрочным контрактам китайские компании перенаправляют в Европу.

Хранилища в ЕС заполнены на 57,6%; это меньше среднего значения за последние пять лет (превышает 60%), но в Европу сейчас поступает больше СПГ, чем обычно в это время года, отмечает Bloomberg. Декабрьский фьючерс завершил неделю на отметке, не сильно превышающей цену ближайшего контракта, – 35,84 евро/МВт ч.

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