Стало известно, сколько украинских военных прошло обучение в Британии за три года 29.06.2025, 0:10

Впечатляющая цифра.

Программе подготовки украинских военных Interflex, стартовавшей в Британии в июне 2022 года, исполнилось три года. За это время к инициативе уже присоединились 13 стран, сообщает «СтратКом ВСУ».

Командующий операцией «Интерфлекс» полковник Энди Бордман говорит, что больше всего в украинцах его поражает желание учиться.

- Их патриотизм и мотивация действительно впечатляют. Для меня является честью работать с ними, - подчеркнул он.

Сообщается, что за время существования программы, а именно за последние три года, подготовку прошли более 56 тысяч украинских военнослужащих.

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