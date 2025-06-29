Стало известно, сколько украинских военных прошло обучение в Британии за три года
- 29.06.2025, 0:10
Впечатляющая цифра.
Программе подготовки украинских военных Interflex, стартовавшей в Британии в июне 2022 года, исполнилось три года. За это время к инициативе уже присоединились 13 стран, сообщает «СтратКом ВСУ».
Командующий операцией «Интерфлекс» полковник Энди Бордман говорит, что больше всего в украинцах его поражает желание учиться.
- Их патриотизм и мотивация действительно впечатляют. Для меня является честью работать с ними, - подчеркнул он.
Сообщается, что за время существования программы, а именно за последние три года, подготовку прошли более 56 тысяч украинских военнослужащих.