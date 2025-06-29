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Путин поздравил сына Кадырова после избиения чеченскими силовиками военного полицейского под Белгородом

  • 29.06.2025, 10:41
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Путин поздравил сына Кадырова после избиения чеченскими силовиками военного полицейского под Белгородом

Один из участников нападения связан с семьей главы Чечни.

Владимир Путин поздравил с женитьбой 17-летнего сына главы Чечни Рамзана КадыроваАдама Кадырова, пишет The Moscow Times.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Кадырова-старшего и сопровождалось фотографией, предположительно сделанной в рабочем кабинете главы государства в Сенатском дворце Кремля. Примечательно, что поздравление прозвучало вскоре после того, как кадыровцы на глазах сотрудников Росгвардии и военной полиции избили военного полицейского в Белгородской области за попытку остановить их автомобиль, двигавшийся без номеров и по встречной полосе.

На опубликованном снимке Владимир Путин пожимает руку Адаму Кадырову. В своем сообщении Рамзан Кадыров поблагодарил президента за «личное поздравление» сына со вступлением в брак. «Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал Кадыров. При этом он назвал Путина «самым преданным другом» своего отца — Ахмата-Хаджи Кадырова.

Незадолго до этого в интернете появились кадры, снятые нагрудной камерой избитого полицейского. Согласно этим записям, инцидент произошел прямо на посту Военной автомобильной инспекции в Белгородской области. На видео видно, как чеченские силовики нападают на сотрудника военной полиции прямо на глазах коллег — представителей Росгвардии и других военных полицейских, которые не предприняли никаких попыток вмешаться. После избиения чеченцы предостерегли пострадавшего от дальнейшего «неуважения» в свой адрес, отметив, что тот «сам напросился».

Как выяснило «Агентство», одним из возможных участников нападения является Русланбек Товзаев — военнослужащий из Чечни, связанный с семьей Кадырова.

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