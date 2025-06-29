Украина повторно поразила военный аэродром РФ под Краснодаром 29.06.2025, 11:19

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Беспилотники атаковали авиабазу Кущевская.

Украина продолжает наносить точечные удары по военной инфраструктуре России, на этот раз под прицелом оказался аэродром Кущевская, что в Краснодарском крае.

Информацию подтвердило российское издание ASTRA, ссылаясь на информированные источники на месте. Удар, как сообщается, был нанесен около полуночи на 25 июня.

Военный аэродром атаковали беспилотники. Один из дронов прорвался к цели и поразил электроподстанцию, которая обеспечивала базу энергией.

Источники утверждают, что обошлось без пострадавших. О взрывах в этом районе местные жители сообщали еще в ту же ночь, однако официального подтверждения тогда не поступало.

Теперь источники в российском МЧС подтвердили сам факт атаки и характер повреждений.

Кущевская - не новая цель для украинских ударов. В апреле 2024 года в результате атаки там были повреждены военные самолеты, а в мае - сверхзвуковой истребитель «СУ-27» и инфраструктурные объекты на территории базы.

Атака на электроподстанцию может значительно повлиять на функционирование аэродрома, ведь бесперебойное энергоснабжение критически важно для запуска и обслуживания авиационной техники, систем связи и РЭБ.

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