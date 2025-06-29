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Украинский пилот F-16 проявил героизм на последних секундах жизни

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  • 29.06.2025, 13:11
  • 4,950
Украинский пилот F-16 проявил героизм на последних секундах жизни
Максим Устименко

Максим Устименко уничтожил семь вражеских целей сегодня ночью.

Ночь 29 июня принесла потери Воздушным силам ВСУ: отбивая массированный ракетно-дроновый удар оккупантов, героически погиб пилот F-16 Максим Устименко.

Подполковник 1993 года рождения успел поразить 7 вражеских целей, но во время выполнения последней задачи истребитель получил множество повреждений и начал падать.

Офицер успел увести терпящий крушение самолет от населенного пункта, спасая жизни людей, но катапультироваться герою уже не удалось.

«Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог», - сообщили в Telegram-канале ВС ВСУ, выразив соболезнования семье Максима Устименко.

За прошедшую ночь ВС ВСУ удалось сбить 475 воздушных целей.

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