Украинский пилот F-16 проявил героизм на последних секундах жизни

Украинский пилот F-16 проявил героизм на последних секундах жизни5
- 29.06.2025, 13:11
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Максим Устименко уничтожил семь вражеских целей сегодня ночью.
Ночь 29 июня принесла потери Воздушным силам ВСУ: отбивая массированный ракетно-дроновый удар оккупантов, героически погиб пилот F-16 Максим Устименко.
Подполковник 1993 года рождения успел поразить 7 вражеских целей, но во время выполнения последней задачи истребитель получил множество повреждений и начал падать.
Офицер успел увести терпящий крушение самолет от населенного пункта, спасая жизни людей, но катапультироваться герою уже не удалось.
«Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог», - сообщили в Telegram-канале ВС ВСУ, выразив соболезнования семье Максима Устименко.
За прошедшую ночь ВС ВСУ удалось сбить 475 воздушных целей.