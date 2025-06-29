Режим Лукашенко поставляет Мьянме системы ПВО и обучает персонал

Режим Лукашенко поставляет Мьянме системы ПВО и обучает персонал1
- 29.06.2025, 16:53
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Деньги возят самолетами.
Беларусь поставляет Мьянме системы ПВО и обучает персонал. Оплата — наличными, а деньги возят самолетами. Об этом свидетельствуют переписки и документы, которые получила правозащитная инициатива Justice For Myanmar, передает «Еврорадио».
Согласно утечке служебной переписки, Беларусь передала мьянманским вооруженным силам кастомизированную систему оперативного командования ПВО, известную как MADOC. Также упоминаются поставки радиолокационной системы V3D (предположительно, «Восток 3D») и комплекса GMS-II — вероятно, модернизированной версии советской системы «Квадрат-М».
Контракты на эти поставки подписаны в 2019 и 2021 годах. В январе 2022 года «Белспецвнештехника» направила в адрес мьянмарского Министерства обороны напоминание об оплате заказанных товаров. В письме содержится предложение рассчитаться наличными и направить в Найпьидо белорусский самолет для получения средств. Также упоминается, что такие расчеты происходили и раньше.