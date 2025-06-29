Азербайджан отменил визит вице-премьера России 1 29.06.2025, 19:26

3,414

Также Баку отменил все совместные мероприятия после ареста членов диаспоры.

Азербайджан отказался принимать вице-премьера России Алексея Оверчука из-за облавы на представителей своей диаспоры в Екатеринбурге, в результате которой были задержаны десятки человек и двое погибли. Источники Minval сообщили, что намеченный на конец июня визит зампреда правительства РФ был отменен. «В сложившейся обстановке азербайджанская сторона не считает уместным приезд Оверчука или других российских официальных лиц», — сказал собеседник издания.

В свою очередь Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех совместных с РФ мероприятий, запланированных к проведению в республике, включая концерты, фестивали, спектакли и выставки, вне зависимости от того, кем они были организованы. Причиной там назвали «демонстративные, целенаправленные внесудебные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку в Екатеринбурге». Ведомство также отметило, что «в последнее время подобные случаи приобрели систематический характер».

Помимо этого, по той же причине отменила визит в Россию парламентская делегация Азербайджана во главе с первым вице-спикером Али Ахмедовым. В пресс-службе уточнили, что депутаты не будут участвовать в 23-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран, которое должно было состояться в Москве.

27 июня сотрудники ФСБ провели рейды в домах азербайджанцев в Екатеринбурге по делу о нераскрытых убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. В ходе операции погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, которые считались основными подозреваемыми в расправе над бизнесменом Юнисом Пашаевым. В отдел были доставлены более 50 человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com