Трамп: Маск — замечательный парень
- 29.06.2025, 19:52
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Президент США ответил на критику бизнесмена.
Бизнесмен Илон Маск — умный человек, но он был расстроен из-за новой политики администрации США в отрасли электромобилей, заявил президент Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Я думаю, он замечательный парень. Я знаю, что у него всегда все будет хорошо. Он умный человек. Он даже участвовал в моей кампании, ну знаете, помогал там, делал разные вещи. Но в конце он немного был огорчен, и это было неуместно», — сказал он.
Как пояснил Трамп, речь идет о том, что Маск не добился сохранения поддержки властями отрасли электроавтомобилей. По словам президента, люди должны иметь выбор, на каком авто они хотят ездить, пусть электроавтомобили и «фантастичны» и самому Трампу они нравятся.
Один из активов Маска — производство электрокаров Tesla, Трамп рассказывал, что купил один такой автомобиль себе.