Трамп: Маск — замечательный парень 29.06.2025, 19:52

1,332

Президент США ответил на критику бизнесмена.

Бизнесмен Илон Маск — умный человек, но он был расстроен из-за новой политики администрации США в отрасли электромобилей, заявил президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Я думаю, он замечательный парень. Я знаю, что у него всегда все будет хорошо. Он умный человек. Он даже участвовал в моей кампании, ну знаете, помогал там, делал разные вещи. Но в конце он немного был огорчен, и это было неуместно», — сказал он.

Как пояснил Трамп, речь идет о том, что Маск не добился сохранения поддержки властями отрасли электроавтомобилей. По словам президента, люди должны иметь выбор, на каком авто они хотят ездить, пусть электроавтомобили и «фантастичны» и самому Трампу они нравятся.

Один из активов Маска — производство электрокаров Tesla, Трамп рассказывал, что купил один такой автомобиль себе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com