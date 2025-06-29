Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана 29.06.2025, 20:19

Иран мог вывезти большую часть урана из Фордо за несколько дней до атаки США.

Американские и израильские атаки на иранские ядерные объекты создали для инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) головоломку, теперь им предстоит выяснить, были запасы обогащенного урана погребены под завалами или Тегерану удалось их спрятать, пишет Reuters.

Агентство пообщалось более чем с десятком действующих и бывших должностных лиц, участвовавших в программе сдерживания ядерной программы Ирана. Они не исключили, что бомбардировки Израиля и США могли стать для Ирана «идеальным прикрытием» для сокрытия его запасов урана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что после ударов эксперты лишились возможности отслеживать иранский обогащенный уран. Всего, по его оценкам, Иран мог переместить около 400 кг обогащенного до 60% урана.

Любые попытки МАГАТЭ отследить иранский обогащенный уран будут трудными, констатирует Reuters. Бывший главный инспектор МАГАТЭ Олли Хейнонен, который руководил инспекциями агентства ядерных объектов, в частности, в Иране, считает, что надо будет извлечь образцы из поврежденных зданий, а также собрать пробы объектов окружающей среды. Все это потребует значительного времени, отметил он. «Некоторые материалы могут оказаться недоступны, так как находятся под завалами или были утеряны во время бомбардировок», — объяснил Хейнонен.

Вместе с тем есть основания полагать, что Иран мог вывезти большую часть обогащенного урана из Фордо еще за несколько дней до атаки, пишет Reuters. Аналогичную информацию ранее представила The Washington Post со ссылкой на старшего аналитика спутниковой компании Maxar. Газета отмечала, что за два дня до того, как США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, спутники зафиксировали на снимках «необычную активность грузовиков и транспортных средств» в районе объекта в Фордо.

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