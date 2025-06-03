Washington Post: Операция «Паутина» меняет правила игры 3.06.2025, 7:35

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Кремль оказался в тупике.

Дроны атаковали сердце российской авиации - базы со стратегическими бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие. Это была одна из самых дерзких операций за время полномасштабной войны, пишет The Washington Post.

Уничтожено десяти самолетов, включая модели А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160 - стратегические бомбардировщики, которые использовались для ночных атак на Украину.

«Эта операция полностью меняет восприятие реальности - как в России, так и во всем мире. Наши враги теперь вынуждены признать, что украинские разведывательные службы способны проникать даже в самые защищенные объекты», - заявил депутат и военный Роман Костенко.

Аналитики отмечают, что этот удар значительно ослабляет способность России запускать крылатые ракеты по Украине, заставляя Москву смещать ресурсы на защиту своей авиации. Впрочем, как отмечают западные эксперты, у РФ еще остается достаточно самолетов для продолжения ударов.

Бывший министр обороны Алексей Резников напомнил, что Украина когда-то передала России эти бомбардировщики в рамках соглашения о ядерном разоружении.

«1 июня 2025 года Украина начала изымать эти самые самолеты у одного из главных гарантов меморандума», - заявил он, назвав это «формой военно-правовых санкций».

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Один из украинских экс-чиновников описал удар как «огромный толчок» для общества и солдат, который укрепляет позиции Киева против любых компромиссов с Москвой:

«Мы менее склонны к компромиссу в ближайшее время. И какая-то форма компромисса, кажется, является единственным способом остановить или приостановить войну».

Тем не менее, добавил он, нападение резко улучшило репутацию СБУ и «заслуживает того, чтобы быть описанным в учебниках по истории».

Российский политолог Владимир Пастухов считает, что Путин оказался в тупике: «В Украине нет сопоставимых объектов, которые можно уничтожить без адских жертв среди гражданских».

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