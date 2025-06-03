закрыть
3 июня 2025, вторник, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар по ядерной триаде: у РФ нет ресурсов для замены стратегических бомбардировщиков

  • 3.06.2025, 10:56
  • 1,256
Удар по ядерной триаде: у РФ нет ресурсов для замены стратегических бомбардировщиков

Уникальная операция СБУ «Паутина» вошла в историю.

Уникальная операция СБУ под названием «Паутина», в ходе которой FPV-дроны поразили стратегические бомбардировщики РФ, стала первым в истории случаем успешной атаки такого рода. В результате российской армии был нанесен ущерб, который не поддается простому финансовому исчислению.

В своем материале аналитики Defense Express выясняли масштаб нанесенного урона российской стратегической авиации, а также разбирались в вопросе восстановления ее потенциала.

По официальным данным СБУ, потери России оцениваются в 7 миллиардов долларов. Однако чтобы выяснить реальный масштаб нанесенного ущерба необходимо взять во внимание тот факт, что речь идет о необратимых потерях, поскольку в РФ новые стратегические бомбардировщики не производятся.

Ограничения в производстве стратегической авиации РФ

Аналитики отметили, что удары по авиации противника наносились таким образом, чтобы они не подлежали ремонту. И каждая утрата подобного самолета необратима в обозримом будущем, так как с 1990-х годов Россия фактически прекратила серийное производство новых стратегических бомбардировщиков.

К примеру, на сегодняшний день новые Ту-160М2 собираются из оставшихся с советских времен корпусов. С 2022 года удалось собрать только две новые машины, еще две находятся на разных стадиях сборки. Все остальные Ту-160 проходят модернизацию. По разным данным, в распоряжении ВКС РФ находится от 12 до 18 этих самолетов, при этом до пяти из них находятся на модернизации на заводе в Казани.

С Ту-95МС ситуация еще сложнее: производство этих самолетов прекращено полностью. Общее количество таких машин в России оценивается от 40 до 60, но далеко не все находятся в летном состоянии. С 2013 года от 18 до 27 из них прошли модернизацию до версии Ту-95МСМ для использования крылатых ракет Х-101.

Что касается Ту-22М3, он формально относится к дальним, а не стратегическим бомбардировщикам, и способен нести только ракеты Х-22 и Х-32. Попытки модернизации до версии Ту-22М3М с расширенным спектром вооружения продвигаются крайне медленно, несмотря на наличие корпусов, хранившихся под открытым небом с 1990-х годов.

Проект ПАК ДА как альтернатива утраченным самолетам

Авторы публикации подчеркнули, что единственной реальной возможностью для РФ компенсировать потери стратегических бомбардировщиков является разработка и производство нового типа — ПАК ДА. Однако даже в этом направлении сроки чрезвычайно отдалены. Окончательная конфигурация была утверждена лишь в 2021 году, а к настоящему времени, по открытым данным, существует лишь статический образец для наземных испытаний.

Таким образом, массовое производство ПАК ДА может начаться не раньше 2027 года, и это при благоприятном развитии событий. При этом стоимость подобной программы чрезвычайно высока.

«Возобновление потерь в стратегических бомбардировщиках для РФ – это о действительно миллиардных убытках, при этом значительно больше 7 млрд долларов, а также о средней и долгосрочной перспективе», — подытожили аналитики.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров