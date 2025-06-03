Удар по ядерной триаде: у РФ нет ресурсов для замены стратегических бомбардировщиков 3.06.2025, 10:56

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Уникальная операция СБУ «Паутина» вошла в историю.

Уникальная операция СБУ под названием «Паутина», в ходе которой FPV-дроны поразили стратегические бомбардировщики РФ, стала первым в истории случаем успешной атаки такого рода. В результате российской армии был нанесен ущерб, который не поддается простому финансовому исчислению.

В своем материале аналитики Defense Express выясняли масштаб нанесенного урона российской стратегической авиации, а также разбирались в вопросе восстановления ее потенциала.

По официальным данным СБУ, потери России оцениваются в 7 миллиардов долларов. Однако чтобы выяснить реальный масштаб нанесенного ущерба необходимо взять во внимание тот факт, что речь идет о необратимых потерях, поскольку в РФ новые стратегические бомбардировщики не производятся.

Ограничения в производстве стратегической авиации РФ

Аналитики отметили, что удары по авиации противника наносились таким образом, чтобы они не подлежали ремонту. И каждая утрата подобного самолета необратима в обозримом будущем, так как с 1990-х годов Россия фактически прекратила серийное производство новых стратегических бомбардировщиков.

К примеру, на сегодняшний день новые Ту-160М2 собираются из оставшихся с советских времен корпусов. С 2022 года удалось собрать только две новые машины, еще две находятся на разных стадиях сборки. Все остальные Ту-160 проходят модернизацию. По разным данным, в распоряжении ВКС РФ находится от 12 до 18 этих самолетов, при этом до пяти из них находятся на модернизации на заводе в Казани.

С Ту-95МС ситуация еще сложнее: производство этих самолетов прекращено полностью. Общее количество таких машин в России оценивается от 40 до 60, но далеко не все находятся в летном состоянии. С 2013 года от 18 до 27 из них прошли модернизацию до версии Ту-95МСМ для использования крылатых ракет Х-101.

Что касается Ту-22М3, он формально относится к дальним, а не стратегическим бомбардировщикам, и способен нести только ракеты Х-22 и Х-32. Попытки модернизации до версии Ту-22М3М с расширенным спектром вооружения продвигаются крайне медленно, несмотря на наличие корпусов, хранившихся под открытым небом с 1990-х годов.

Проект ПАК ДА как альтернатива утраченным самолетам

Авторы публикации подчеркнули, что единственной реальной возможностью для РФ компенсировать потери стратегических бомбардировщиков является разработка и производство нового типа — ПАК ДА. Однако даже в этом направлении сроки чрезвычайно отдалены. Окончательная конфигурация была утверждена лишь в 2021 году, а к настоящему времени, по открытым данным, существует лишь статический образец для наземных испытаний.

Таким образом, массовое производство ПАК ДА может начаться не раньше 2027 года, и это при благоприятном развитии событий. При этом стоимость подобной программы чрезвычайно высока.

«Возобновление потерь в стратегических бомбардировщиках для РФ – это о действительно миллиардных убытках, при этом значительно больше 7 млрд долларов, а также о средней и долгосрочной перспективе», — подытожили аналитики.

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