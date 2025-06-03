СМИ: Дроны атаковали секретную авиабазу Путина 3 3.06.2025, 13:28

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Опубликовано видео от очевидцев.

Ночь на 2 июня выдалась беспокойной для регионов страны-агрессора России.

Десятки дронов атаковали стратегические объекты. Взрывы прогремели в Липецке. В Курске вспыхнули пожары. В ответ — паника, дым и отчеты о якобы «успешной» работе российской противовоздушной обороны.

Беспилотники атаковали также российский военный аэродром Борисоглебск.

По информации СМИ, дроны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова, который является засекреченным объектом.

Приближенный к ВКС РФ Telegram-канал Fighterbomber подтвердил, что «большое количество» реактивных БПЛА атаковало аэродром Борисоглебск.

«Фабрика новостей» опубликовало видео беспокойной ночи в тылу РФ от очевидцев.

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