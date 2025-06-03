«Страшные слова»: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым9
- 3.06.2025, 16:54
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Проблемы со здоровьем могли возникнуть из-за частых походов к пластическому хирургу.
Российский журналист и ведущий Отар Кушанашвили побеспокоился за состояние здоровья певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.
Отар отметил, что путинист сам виноват в том, что получил травму на своем недавнем концерте, пишет «Главред».
Кушанашвили признался, что беспокоится за певца, несмотря на то, что Киркоров не поддержал его, когда он боролся с раком.
«Вот когда зазвучали слова «некроз», «малокровие», «диабет», тогда я заволновался, потому что так получилось и тому виной его всегдашние выкрутасы, его позерство, фиглярство, гаерство. Я не верил ни единому слову касаемо персоны Киркорова. Он сам превратил свою жизнь в посмешище. Но когда я увидел фото, и когда зазвучали те страшные слова, которые я уже привел, я забеспокоился», — сказал журналист.
Также ведущий не исключил, что случившееся стало последствием частых походов Филиппа к пластическому хирургу.
«Думаю, все, что он делает с организмом, уже достигает уровня Шапито», - добавил Отар.
Напомним, Филипп Киркоров получил ожоги второй степени во время выступления на сцене, а один из врачей заявил, что у певца может развиться сепсис. Якобы у артиста выявлены частичный некроз кожи и бурсит, и врачи предупреждали его об осложнениях.