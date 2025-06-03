закрыть
3 июня 2025, вторник, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лидер правящей в Южной Корее партии признал поражение на выборах

  • 3.06.2025, 20:49
Лидер правящей в Южной Корее партии признал поражение на выборах

Победу на президентских выборах одержал представитель Демократической партии.

Лидер правящей в Южной Корее консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су признал поражение на президентских выборах. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Я смиренно принимаю выбор народа», — заявил политик, поздравив своего оппонента Ли Чжэ Мена, который представлял оппозиционную Демократическую партию «Тобуро».

Ким Мун Су подчеркнул, что Республика Корея благодаря силе народа добьется больших результатов, независимо от того, с какими трудностями страна сталкивается.

После подсчета 80 процентов бюллетеней стало понятно, за Ли Чжэ Мена проголосовали 48,3 процента граждан, второго кандидата поддержали 42,7 процента избирателей.

В ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мен неоднократно говорил, что Южной Корее необходимо поддерживать добрососедские отношения с Китаем и Россией. При этом союз с США он назвал основой внешней политики.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров