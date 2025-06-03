Лидер правящей в Южной Корее партии признал поражение на выборах 3.06.2025, 20:49

Победу на президентских выборах одержал представитель Демократической партии.

Лидер правящей в Южной Корее консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су признал поражение на президентских выборах. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Я смиренно принимаю выбор народа», — заявил политик, поздравив своего оппонента Ли Чжэ Мена, который представлял оппозиционную Демократическую партию «Тобуро».

Ким Мун Су подчеркнул, что Республика Корея благодаря силе народа добьется больших результатов, независимо от того, с какими трудностями страна сталкивается.

После подсчета 80 процентов бюллетеней стало понятно, за Ли Чжэ Мена проголосовали 48,3 процента граждан, второго кандидата поддержали 42,7 процента избирателей.

В ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мен неоднократно говорил, что Южной Корее необходимо поддерживать добрососедские отношения с Китаем и Россией. При этом союз с США он назвал основой внешней политики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com