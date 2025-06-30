Литовский поэт обратился к Папе Римскому, чтобы освободить Алеся Беляцкого 30.06.2025, 8:08

Алесь Беляцкий

Томас Венцлова просит помочь спасти Нобелевского лауреата.

Литовский поэт и советский диссидент, один из первых правозащитников в СССР Томас Венцлова обратился к Папе Римскому Льву XIV с просьбой вмешаться и требовать немедленного освобождения из тюрьмы политзаключенного, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого. Об этом сообщаетЛеонид Судаленко.

«Алесь был осужден на 10 лет лишения свободы по сфабрикованному делу. Это уже второе заключение за его многолетнюю бескорыстную борьбу за права человека. Он находится в колонии с жесткими условиями, без медпомощи, с угрозой для жизни.

Папа Бенедикт XVI через своего представителя уже выражал ему поддержку. Теперь нужен голос нового Папы. Ведь именно моральный авторитет Ватикана может спасти жизнь единственного на сегодня во всем мире за решеткой Нобелевского лауреата», – пишет Леонид Судаленко.

Алесь Беляцкий – руководитель и основатель правозащитного центра «Весна». Его задержали 14 июля 2021 года и приговорили к 10 годам заключения якобы за контрабанду и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он стал лауреатом Нобелевской премии мира уже в заключении, в 2022 году.

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