На границе Польши и Беларуси начался ремонт
- 30.06.2025, 9:27
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В очереди стоят 2310 авто.
С 30 июня до 14 июля в пункте пропуска Брест (со стороны Польши — Тересполь) будут проводиться «плановые работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Пункт пропуска Брест предназначен для легковых автомобилей и автобусов. По данным Государственного пограничного комитета, его пропускная способность в сутки в одном направлении — 1. 700 легковых авто.
На 8:00 30 июня въезда в Польшу через этот пункт ожидало 2.310 легковых автомобилей и 56 автобусов.