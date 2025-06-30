Лидер немецких консерваторов призвал к созданию европейского «ядерного зонтика» 30.06.2025, 17:38

Йенс Шпан

Он предложил кооперацию с Францией и Великобританией.

Лидер парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Йенс Шпан заявил, что страна должна активно участвовать в создании европейского ядерного потенциала или рискует стать «пешкой в мировой политике», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Он отметил, что Германии и Европе необходима дискуссия о создании независимого европейского «ядерного зонтика», при этом Германия должна взять на себя ключевую роль. «Американских ядерных боезарядов, размещённых в Германии, в долгосрочной перспективе явно недостаточно.

Нужно обсуждать участие Германии или всей Европы в ядерных проектах Франции и Великобритании, а возможно — и развитие собственного потенциала совместно с другими европейскими государствами», — подчеркнул Шпан.

Он добавил, что это требует значительных затрат, но «если хочешь защиты — нужно её финансировать». Аналогичные идеи ранее канцлер Германии Фридрих Мерц.

Шпан также предложил «ротацию ответственности» между странами‑участницами НАТО, чтобы каждая поочерёдно брала на себя часть ядерных обязанностей.

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