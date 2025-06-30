Россия заблокирует 15 европейских СМИ 4 30.06.2025, 18:49

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В ответ на санкции ЕС.

Власти России заблокируют доступ к сайтам 15 европейских СМИ, заявило в понедельник, 30 июня, министерство иностранных дел РФ. Оно пояснило, что такое решение принято в ответ на 16-й санкционный пакет Европейского Союза, в который были включены восемь российских изданий и каналов, в том числе Eurasia Daily, Lenta и «Красная звезда».

В Москве обвинили европейцев в «раскручивании санкционной спирали». Какие именно европейские СМИ будут заблокированы, не уточняется. «Если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ», - добавили в российском МИД.

Евросоюз принял 16-й пакет санкций 24 февраля 2025 года, в третью годовщину полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. В штрафной перечень Брюссель внес 48 физических и 35 юридических лиц. В числе прочего были расширены меры борьбы с дезинформацией и приостановлена деятельность еще восьми пропагандистских медиа в ЕС или направленных на европейскую аудиторию.

Издания EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда» включены в черный список за то, что они «поддерживают и оправдывают российскую агрессию против Украины». Их лицензии на вещание в ЕС были приостановлены. Однако штрафные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам «осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, например проводить исследования и давать интервью», подчеркнули в Брюсселе.

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