Фентанил добрался до Беларуси 4.06.2025, 21:07

Транквилизатором для слонов торговали в Пуховичском районе.

В более чем килограмме порошка, изъятого у двух мужчин в Пуховичском районе, обнаружили производное известного наркотика фентанила — карфентанил. Это вещество может вызывать внезапную смерть, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.

В Пуховичском районе из незаконного оборота изъяли расфасованные наркотики, были задержаны 46-летний и 37-летний мужчины.

У них из машины, а также при личных обысках и из закладок было изъято чуть более 1,3 кг психотропов. Вещество отправили на экспертизу, которая показала, что в обмотанных изолентой свертках общей массой чуть более 1230 г содержится карфентанил.

«К слову, действие карфентанила парализует центральную нервную систему и может вызвать внезапную смерть», — отметили в УГКСЭ.

Кроме того, в лесных закладках задержанных мужчин нашли почти 200 г метадона.

Отмечается, что общий вес изъятых наркотиков был достаточен для производства нескольких тысяч разовых доз, каждая из которых могла представлять смертельную опасность для потребителей. Уголовное дело расследует Пуховичский районный отдел Следственного комитета.

Карфентанил — опиоидный анальгетик, производный от более известного фентанила, об эпидемии зависимости от которого говорят в США. Карфентанил также используется как транквилизатор для слонов — чтобы усыпить животное, достаточно двух миллиграммов вещества. Применяется в парамедицине, а также в паллиативной помощи.

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