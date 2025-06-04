Физики создали самую маленькую скрипку в мире 4.06.2025, 21:22

Зачем?

В Лафборо, Великобритания, физики изготовили «самую маленькую в мире скрипку» — металлическую миниатюру размером всего 35 на 13 микрон. Это меньше диаметра человеческого волоса и в десятки раз меньше милых микроскопических водяных медведей — тихоходок, пишет журнал PHYS.

Создание скрипки заняло несколько месяцев. Процесс начался с покрытия крошечного кремниевого чипа двумя слоями специального материала — резиста. Затем включается NanoFrazor — нано-гравёр. Его тончайший нагретый наконечник прожигает форму скрипки с точностью до нанометра.

После травления подложку покрывают платиной, смывают оставшийся резист — и на чипе остаётся изящная серебристая микроскрипка. Увидеть её можно только под микроскопом. Всё это проходит в герметичной системе с манипуляторами и защитой от пыли и влаги — любое загрязнение способно уничтожить структуру.

Миниатюрная скрипка стала только первым шагом. Исследовательская группа уже работает над двумя проектами: д-р Наоми Лео изучает, как тепловые градиенты можно использовать для энергоэффективных вычислений.

Второй проект д-ра Фасила Дежене изучает квантовые материалы как альтернативу традиционным магнитным накопителям. Современные жёсткие диски уже упёрлись в предел плотности информации — чем меньше магнитный бит, тем сложнее сохранить его устойчивость. Квантовые материалы могут изменить эту игру. И здесь снова нужен точный контроль, который даёт нанолитография.

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