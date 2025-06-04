Ученые: Только одна страна в мире способна полностью обеспечить себя продовольствием 4.06.2025, 22:39

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В исследование вошла и Беларусь.

Международная команда ученых из университетов Гёттингена (Германия) и Эдинбурга (Великобритания) опубликовала исследование, которое может радикально изменить представления о продовольственной безопасности. Согласно их данным, лишь одна страна в мире — Гайана — способна полностью обеспечить свое население всеми основными группами продуктов питания без необходимости в импорте, пишет ScienceAlert. В исследование вошла и Беларусь. «Зеркало» рассказывает, какие позиции мы занимаем и чего нам особенно не хватает.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Food, охватило 186 стран и проанализировало уровень продовольственной самодостаточности по семи ключевым пищевым группам: злаки, овощи, фрукты, белки, молочные продукты, жиры и сахара.

Гайана, небольшое государство в Южной Америке, оказалась единственной страной, способной обеспечить себя по всем категориям. Ближайшие к ней по результатам — Китай и Вьетнам — производят достаточно продуктов для удовлетворения потребностей населения по шести из семи категорий.

Однако общая картина вызывает обеспокоенность:

лишь одна из семи стран достигла самодостаточности хотя бы по пяти группам;

более одной трети стран обеспечивают себя только по одной или двум категориям;

шесть стран — Афганистан, ОАЭ, Ирак, Макао, Катар и Йемен — не самодостаточны ни в одной пищевой группе.

Даже в рамках экономических союзов ситуация не меняется к лучшему.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обеспечивает себя только мясом. Экономические блоки Западной Африки и Карибского региона способны покрыть потребности лишь по двум группам продуктов. Причем ни один союз не может полностью обеспечить население овощами.

А как дела у Беларуси?

Беларусь входит в число стран, способных частично обеспечивать себя продовольствием. Наша страна производит достаточно продуктов для удовлетворения потребностей населения по четырем из семи категорий. По данным исследования:

овощей и крахмалистых продуктов (картофель, хлеб, крупы) в стране производится достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности;

молочные продукты и мясо — также на высоком уровне самообеспеченности — 100 или более процентов;

по фруктам уровень обеспеченности составляет от 60 до 80%, что считается относительно высоким показателем;

cамая низкая обеспеченность — в категории рыба и морепродукты: менее 20% от потребностей населения;

по бобовым, орехам и семенам — самообеспеченность на уровне от 20 до 40%.

Таким образом, Беларусь зависит от импорта для поддержания полноценного рациона — особенно по «дефицитным» категориям, таким как рыба и тропические фрукты. Тем не менее, базовые потребности в питании при необходимости могут быть удовлетворены за счет собственного производства.

Выводы ученых

Ученые подчеркивают, что импорт остается критически важным источником продовольствия для большинства стран. Однако зависимость от одного-двух торговых партнеров делает их крайне уязвимыми перед рыночными и политическими потрясениями.

«Международная торговля продовольствием и сотрудничество — жизненно важны для здорового и устойчивого питания. Слишком сильная зависимость от одного экспортера делает систему нестабильной. Необходимо строить гибкие и устойчивые цепочки поставок», — отмечает экономист по развитию Йонас Штель из Университета Гёттингена.

На фоне текущей геополитической напряженности и частых торговых конфликтов, таких как тарифные войны, эти выводы особенно актуальны. Исследование ясно показывает: ни одна страна не может полностью выжить в изоляции — за исключением Гайаны.

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