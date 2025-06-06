Казахстан отправит военных учиться в Великобританию
- 6.06.2025, 16:15
Страна все дальше отдаляется от РФ.
Министерства обороны Казахстана и Великобритании подписали План военного сотрудничества на 2025–2026 годы. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского оборонного ведомства. Подписание документа состоялось в Лондоне в ходе официального визита казахстанской делегации в Соединенное Королевство, пишет The Moscow Times.
Во время встречи представители оборонных ведомств двух стран обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет учеба казахстанских военнослужащих в британских высших военных учебных заведениях. Помимо этого, план охватывает миротворческую подготовку и языковое обучение, информирует Минобороны Казахстана.
В апреле 2024 года министры иностранных дел Казахстана и Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Тогда глава британского МИДа объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов на реализацию различных проектов в странах Центральной Азии в течение трех лет. Он отметил, что эта инициатива направлена на поддержку экономической устойчивости, развитие торговли и укрепление регионального взаимодействия.