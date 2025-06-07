Эмиратский шейх покупает одно из крупнейших в мире месторождений важного металла 7.06.2025, 12:28

Спрос на это сырье будет расти в ближайшие годы.

Горнодобывающая компания International Resources Holding (IRH) (ОАЭ) объявила о приобретении контрольного пакета акций Alphamin Resources, владельца одного из крупнейших в мире оловянных месторождений Bisie в Демократической Республике Конго.

Об этом пишет Bloomberg.

IRH приобретет 56% акций Alphamin у подразделения частной инвестиционной компании Denham Capital за около $366 млн, говорится в заявлении компании.

«Прогнозируется, что спрос на этот металл, используемый в пайке для электроники и в технологиях возобновляемой энергии, будет расти в ближайшие годы», — говорится в публікации. — «Производство Bisie увеличивается, но окружающая территория десятилетиями страдает от конфликтов, что является препятствием для инвестиций».

Эти риски стали особенно очевидными в марте, когда Alphamin прекратила свою деятельность на около месяц, поскольку повстанческая группа, поддерживаемая соседней Руандой, приблизилась к местоположению предприятия.

В апреле правительства Конго и Руанды подписали в Вашингтоне «декларацию принципов» в присутствии государственного секретаря США Марко Рубио, в которой обе стороны обязались работать над заключением мирного соглашения.

IRH — подразделение International Holding Co., крупного конгломерата, контролируемого советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахаяном.

Эта сделка «укрепляет позиции IRH в мировом секторе промышленных металлов», добавляя в портфель компании «одного из крупнейших и самых качественных производителей олова в мире», говорится в заявлении IRH.

Компания из ОАЭ вошла в горнодобывающую отрасль в конце 2023 года, заключив сделку на сумму $1,1 млрд по медному комплексу Mopani в Замбии. С тех пор компания ищет возможности для дальнейших приобретений и партнерств в горнодобывающей отрасли.

Объем производства олова на руднике Bisie, который начал работать в 2019 году, в прошлом году составил более 17 000 тонн, что составляет около 6% от общего мирового объема поставок. Alphamin планирует увеличить годовой объем производства до более 20 000 тонн.

«ДРК богато ресурсами, включая медь, кобальт, литий и тантал, а также олово», — говорится в публикации, — «Это привлекло внимание США, которые предлагают поддержку для прекращения конфликта на востоке страны, одновременно обсуждая партнерство, которое даст американским компаниям большую опору в горнодобывающей промышленности страны».

Как сообщалось, США хотят заключить соглашение о полезных ископаемых с Демократической Республикой Конго.

Американская горнодобывающая компания KoBold Metals, которую поддерживают влиятельные инвесторы, включая Билла Гейтса и Джеффа Безоса, активизирует свою кампанию по получению прав на литиевое месторождение Маноно в Демократической Республике Конго.

Считается, что оно имеет «потенциал стать крупномасштабным литиевым месторождением с длительным сроком эксплуатации». Согласно оценке на январь 2024 года, Мано может содержать 669 млн тонн ресурсов с содержанием лития 1,61%.

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