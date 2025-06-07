FT: Илон Маск перестал выходить на связь 6 7.06.2025, 12:34

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Даже с теми, кто вложил в него миллиарды.

Американский миллиардер Илон Маск прекратил общение с ключевыми инвесторами Кремниевой долины на фоне устроенного им скандала с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании… Долина сходит с ума», — заявил изданию анонимный инвестор, близкий к Республиканской партии.

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В свою очередь, Wall Street Journal сообщило, что публичная перепалка между Маском и Трампом может сорвать планы по привлечению $5 млрд для развития стартапа xAI (компания Маска в сфере искусственного интеллекта).

Ранее на презентации для инвесторов представители xAI рассказывали о планах строительства дата-центров и развитии ИИ-чатбота Grok. Однако внимание участников было приковано к скандалу в соцсетях, где Маск накинулся на президента США с обвинениями.

Впрочем, миллиардер продолжает свою активность в соцсетях. Он заявил, что придумал название для новой партии, которую предложил создать во время разрыва с Трампом. Миллиардер предложил ее назвать: партия «Америка» (The America Party). За ее создание высказались 80% участвовавших в опросе в соцсети X, который устроил Маск в четверг.

Тем временем сам Трамп в интервью ABC News назвал Маска «человеком, потерявшим рассудок» и заявил, что не планирует с ним общаться в ближайшее время.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

The America Party https://t.co/hO5S8Kjb5O — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025

«Он хочет поговорить со мной, но я пока не готов», — сообщил президент США, добавив, что его больше волнуют вопросы инфляции и предстоящего визита в Китай.

В свою очередь, отец Илона Маска, Эррол Маск, в эксклюзивном комментарии Al Arabiya English призвал сына прекратить конфликт:

«Я отправил ему сообщение с просьбой погасить этот конфликт. Трамп, конечно, победит — его поддержало большинство американцев», — заявил старший Маск, объясняя поведение сына «сильным стрессом».

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