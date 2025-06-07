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Джей Ди Вэнс прокомментировал ссору Трампа и Маска

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  • 7.06.2025, 18:58
  • 1,468
Джей Ди Вэнс прокомментировал ссору Трампа и Маска
Джей Ди Вэнс

Вице-президент США заявил об ошибке миллиардера.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что Илон Маск прекратит публичную критику Дональда Трампа в соцсетях и снова присоединится к его команде.

Об этом он заявил в подкасте This Past Weekend with Theo Von.

По его словам, Маск делает «огромную ошибку», преследуя Трампа в соцсетях.

«Я всегда буду оставаться верным президенту и надеюсь, что в конце концов Илон вернется в команду. Возможно, сейчас это уже нереально, потому что он зашел слишком далеко, но я все равно на это надеюсь», — подчеркнул Вэнс.

Также вице-президент добавил, что Трамп «не считает, что ему нужно быть в кровной вражде с Илоном Маском».

«Я на самом деле думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо», — сказал Вэнс.

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