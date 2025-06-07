Джей Ди Вэнс прокомментировал ссору Трампа и Маска 2 7.06.2025, 18:58

1,468

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США заявил об ошибке миллиардера.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что Илон Маск прекратит публичную критику Дональда Трампа в соцсетях и снова присоединится к его команде.

Об этом он заявил в подкасте This Past Weekend with Theo Von.

По его словам, Маск делает «огромную ошибку», преследуя Трампа в соцсетях.

«Я всегда буду оставаться верным президенту и надеюсь, что в конце концов Илон вернется в команду. Возможно, сейчас это уже нереально, потому что он зашел слишком далеко, но я все равно на это надеюсь», — подчеркнул Вэнс.

Также вице-президент добавил, что Трамп «не считает, что ему нужно быть в кровной вражде с Илоном Маском».

«Я на самом деле думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо», — сказал Вэнс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com