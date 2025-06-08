На спутниковых снимках российских аэродромов заметили интересную активность

На спутниковых снимках российских аэродромов заметили интересную активность8
- 8.06.2025, 19:53
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Россияне ведут активные работы на 14 объектах.
После операции «Паутина», во время которой были уничтожены борта стратегической авиации РФ, в сети обратили внимание на спутниковые снимки российских аэродромов. Эксперты зафиксировали на них серьезное движение.
Так, по данным OSINT-аналитика Def Mon в X (Twitter). Россия прямо сейчас активно строит укрытия для своих самолетов. Он насчитал целых 14 мест, где россияне уже построили или строят укрытия.
Строительство укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов Кировское в оккупированном Крыму, а также в Севастополе, Гвардейском и Саках.
На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе.
Sevastopol— Def Mon (@DefMon3) June 7, 2025
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10 shaped like shelter with doors, likely reinforced.
6 Tunnel shaped shelters. pic.twitter.com/BFsBzYOLl5