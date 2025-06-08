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На спутниковых снимках российских аэродромов заметили интересную активность

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  • 8.06.2025, 19:53
  • 5,152
На спутниковых снимках российских аэродромов заметили интересную активность

Россияне ведут активные работы на 14 объектах.

После операции «Паутина», во время которой были уничтожены борта стратегической авиации РФ, в сети обратили внимание на спутниковые снимки российских аэродромов. Эксперты зафиксировали на них серьезное движение.

Так, по данным OSINT-аналитика Def Mon в X (Twitter). Россия прямо сейчас активно строит укрытия для своих самолетов. Он насчитал целых 14 мест, где россияне уже построили или строят укрытия.

Строительство укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов Кировское в оккупированном Крыму, а также в Севастополе, Гвардейском и Саках.

На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе.

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