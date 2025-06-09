В Египте откроют после ремонта район пирамид в Гизе 9.06.2025, 3:50

Как изменился сервис для туристов.

В Египте практически завершили ремонт основных туристических достопримечательностей. На 3 июля запланировало полное открытие после реконструкции района пирамид в Гизе. Что там изменилось и сколько денег вложили в проект, рассказывает Bloomberg.

Плато Гиза изменилось кардинально, говорят специалисты. В его реконструкцию государство в партнерстве с миллиардером Нагибом Савирисом вложили $30 млн. Обновленные локации с пирамидами начали открываться с апреля постепенно.

Главные изменения: от пирамид убрали весь легковой автотранспорт и торговцев с верблюдами, которые отпугивали многих туристов. Последним, несмотря на их протесты, выделили специальную территорию поблизости в стороне от потоков туристов.

К пирамидам проложили хороший автобан, оборудовали асфальтированные парковки, а главное — обустроили удобства, которых давно не хватало туристам: современные туалеты, сувенирные магазины, кафе и просто тенты с местами для отдыха.

Теперь все туристы проходят на территорию через главный вход. Там они садятся на комфортабельные автобусы, которые везут их по маршруту с остановками для отдыха, у магазинов и основных пирамид.

Пирамиды в Гизе посещают около 2,5 млн туристов в год. Половина из них — египтяне. Теперь местные власти рассчитывают увеличить турпоток на 40−50%.

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