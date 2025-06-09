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Испанская компания успешно испытала на орбите двигатель на перекиси водорода

  • 9.06.2025, 21:17
Испанская компания успешно испытала на орбите двигатель на перекиси водорода

Подробности.

Испанская компания Arkadia Space успешно испытала на околоземной орбите двигатель DARK на перекиси водорода. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Установленная на платформе космического аппарата D-Orbit ION силовая установка, создающая силу тяги пять Ньютонов, совершила сотни коротких включений, в ходе которых работала от десятков миллисекунд до почти пяти секунд.

Целью миссии стала проверка того, что данные, полученные в ходе тестов DARK на околоземной орбите, совпадают с испытаниями в наземных условиях. «Мы обнаружили, что они полностью соответствуют наземным данным», — сказал генеральный директор Arkadia Space Франчо Гарсия.

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