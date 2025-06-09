Испанская компания успешно испытала на орбите двигатель на перекиси водорода 9.06.2025, 21:17

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Испанская компания Arkadia Space успешно испытала на околоземной орбите двигатель DARK на перекиси водорода. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Установленная на платформе космического аппарата D-Orbit ION силовая установка, создающая силу тяги пять Ньютонов, совершила сотни коротких включений, в ходе которых работала от десятков миллисекунд до почти пяти секунд.

Целью миссии стала проверка того, что данные, полученные в ходе тестов DARK на околоземной орбите, совпадают с испытаниями в наземных условиях. «Мы обнаружили, что они полностью соответствуют наземным данным», — сказал генеральный директор Arkadia Space Франчо Гарсия.

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