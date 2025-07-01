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Азербайджан задержал две российские преступные группировки

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  • 1.07.2025, 14:54
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Азербайджан задержал две российские преступные группировки

Их подозревают в транзите наркотиков.

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана задержали в Баку две организованные преступные группировки, в состав которых входили граждане России.

Как сообщает haqqin.az, их подозревают в транзите наркотических веществ из Ирана, распространении наркотиков через интернет, а также в совершении кибермошенничества.

По фактам противоправных действий, совершенных гражданами России, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, ранее Баку задержал троих российских пропагандистов.

Отношения между Азербайджаном и Россией обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 человек азербайджанского происхождения. При задержании погибли по меньшей мере два человека. Баку потребовал привлечь виновных к ответственности, а МИД Азербайджана выразил российскому послу «решительный протест». Представительница российского МИД Мария Захарова после этого сказала, что задержанные — граждане России.

На этом фоне парламентская делегация Азербайджана решила не участвовать в заседании комиссии Милли меджлиса республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству, а Минкультуры Азербайджана отменило все совместные культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями.

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