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Экс-замглавы Минобороны РФ Иванов приговорен к 13 годам

  • 1.07.2025, 17:08
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Экс-замглавы Минобороны РФ Иванов приговорен к 13 годам
Тимур Иванов

Бывший заместитель Шойгу признан виновным в хищении средств и легализации преступных доходов.

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 млн российских рублей. Такой приговор огласил во вторник, 1 июля, Московский городской суд по делу о хищениях и легализации преступных доходов.

Кроме того, Иванов лишен государственных наград, ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и звания почетного строителя России, передает «Интерфакс».

Конфисковано также имущество Иванова на сумму 2,5 млрд рублей, включая участки на Рублевском шоссе, автопарк и деньги на банковских счетах. Защита Тимура Иванова заявила, что обжалует решение Мосгорсуда.

Другой фигурант этого же дела - бывший руководитель компании «Оборонлогистика» Антон Филатов - приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима и денежному штрафу.

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