Туск пригрозил Лукашенко «очень жесткими шагами» в ответ на миграционный кризис 1.07.2025, 19:44

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Премьер Польши заявил, что диктатор увидит ответные меры в ближайшее время.

Польша «убедит» Литву и Латвию, а также «всех европейских партнеров» сотрудничать «гораздо интенсивнее» с целью препятствования дальнейшей нелегальной миграции, заявил 1 июля польский премьер-министр Дональд Туск.

Как сообщает Gazeta Prawna, глава правительства Польши подчеркнул необходимость «блокирования действий Путина и Лукашенко» в продолжение миграционного кризиса.

Такое заявление Туск сделал, комментируя планируемое введение Польшей с 7 июля пограничного контроля на границе с Литвой.

«Не будет необходимости блокировать какие-либо границы Шенгенского соглашения, если Европа проявит большую жесткость и решительность в своей санкционной политике и решениях в отношении авиакомпаний, занимающихся контрабандой, но прежде всего — в отношении Беларуси», — отметил премьер Польши.

По словам Туска, если подобная практика со стороны Минска продолжится, «Лукашенко и его службы в ближайшие дни и недели увидят», что Варшава готова «пойти на очень неприятные и жесткие [ответные] шаги».

Высказывания Туска связаны с принятием правительством Польши 1 июля решения о возобновлении с 7 июля пограничного контроля на границах с Литвой и Германией.

Решение о введении погранконтроля на границе с Литвой в Варшаве объяснили недостаточными действиями Вильнюса и Риги по предотвращению нелегальной миграции через границу с Беларусью и тем фактом, что после пересечения белорусской границы нелегалы направляются через открытую литовско-польскую границу дальше на запад.

Введение контроля на польско-немецкой границе Туск связал с отказом Берлина «впускать на свою территорию — в отличие от последних 10 лет — мигрантов, которые направляются в Германию с разных направлений, например, ходатайствуя о предоставлении статуса беженца или других статусов».

При этом в публикации отмечается, что Германия ввела пограничный контроль на границе с Польшей в октябре 2023 года, и, по информации польской стороны, собирается продлить его в сентябре этого года, в связи с чем речь идет о «симметричном ответе».

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года.

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