Премьер-министра и спикера Сейма Литвы отвезли в убежище из-за «дрона» из Беларуси 10.07.2025, 14:26

В воздух были готовы подняться истребители НАТО.

В четверг, 10 июля, руководство Литвы экстренно эвакуировалось в укрытия из-за «дрона», прилетевшего из Беларуси. Премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса увели в убежища, а в воздух были готовы подняться истребители НАТО.

Об этом сообщает информационное агентство стран Балтии BNS и вооруженные силы Литвы.

Изначально литовские СМИ сообщали о прилете некоего аналога дрона «Шахед», что, по их данным, и вызвало такую реакцию служб безопасности. Спикер Сейма позже подтвердил журналистам: «Служба охраны руководства указала, что нужно идти в укрытие, мы и пошли… Важно, что сейчас он больше не летает».

Однако вскоре литовские власти опровергли свои предположения и уточнили информацию. По их официальной версии, днем в Вильнюсском районе упала «похожая на самодельный самолет летающая конструкция», сделанная «из фанеры и пенопласта».

Как заявили в Службе охраны госграницы (VSAT), объект не представлял опасности, а груза на борту, по предварительным данным, не было. Литовские пограничники предположили, что это могла быть попытка контрабанды сигарет.

В Министерстве обороны Литвы добавили, что для истребителей НАТО, которые находились в воздухе на тренировке, объявили боевую готовность, но после падения объекта приказ отменили.

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