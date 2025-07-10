Премьер-министра и спикера Сейма Литвы отвезли в убежище из-за «дрона» из Беларуси
- 10.07.2025, 14:26
В воздух были готовы подняться истребители НАТО.
В четверг, 10 июля, руководство Литвы экстренно эвакуировалось в укрытия из-за «дрона», прилетевшего из Беларуси. Премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса увели в убежища, а в воздух были готовы подняться истребители НАТО.
Об этом сообщает информационное агентство стран Балтии BNS и вооруженные силы Литвы.
Изначально литовские СМИ сообщали о прилете некоего аналога дрона «Шахед», что, по их данным, и вызвало такую реакцию служб безопасности. Спикер Сейма позже подтвердил журналистам: «Служба охраны руководства указала, что нужно идти в укрытие, мы и пошли… Важно, что сейчас он больше не летает».
Однако вскоре литовские власти опровергли свои предположения и уточнили информацию. По их официальной версии, днем в Вильнюсском районе упала «похожая на самодельный самолет летающая конструкция», сделанная «из фанеры и пенопласта».
Как заявили в Службе охраны госграницы (VSAT), объект не представлял опасности, а груза на борту, по предварительным данным, не было. Литовские пограничники предположили, что это могла быть попытка контрабанды сигарет.
В Министерстве обороны Литвы добавили, что для истребителей НАТО, которые находились в воздухе на тренировке, объявили боевую готовность, но после падения объекта приказ отменили.