Мерц заявил, что РФ не получит доступа к замороженным активам 11.07.2025, 4:55

Канцлер Германии поставил ультиматум.

Страна-агрессора РФ должна возместить нанесенный Украине ущерб в размере около 500 млрд евро, заявил 10 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Кроме того, Мерц, выступая в Риме на четвертой конференции по вопросам восстановления Украины, уточнил, что до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, она не должна получить доступ к своим замороженным активам.

Также министр по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ Рим Алабали-Радован в эфире Deutschlandfunk заявила, что Германия обещает предоставить Украине значительную финансовую помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Согласно оценкам Алабали-Радован, восстановление Украины в ближайшие десять лет потребует примерно $500 млрд на восстановление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com