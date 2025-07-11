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Мерц заявил, что РФ не получит доступа к замороженным активам

  • 11.07.2025, 4:55
Мерц заявил, что РФ не получит доступа к замороженным активам

Канцлер Германии поставил ультиматум.

Страна-агрессора РФ должна возместить нанесенный Украине ущерб в размере около 500 млрд евро, заявил 10 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Кроме того, Мерц, выступая в Риме на четвертой конференции по вопросам восстановления Украины, уточнил, что до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, она не должна получить доступ к своим замороженным активам.

Также министр по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ Рим Алабали-Радован в эфире Deutschlandfunk заявила, что Германия обещает предоставить Украине значительную финансовую помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Согласно оценкам Алабали-Радован, восстановление Украины в ближайшие десять лет потребует примерно $500 млрд на восстановление.

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