Мерц заявил, что РФ не получит доступа к замороженным активам
- 11.07.2025, 4:55
Канцлер Германии поставил ультиматум.
Страна-агрессора РФ должна возместить нанесенный Украине ущерб в размере около 500 млрд евро, заявил 10 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.
Кроме того, Мерц, выступая в Риме на четвертой конференции по вопросам восстановления Украины, уточнил, что до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, она не должна получить доступ к своим замороженным активам.
Также министр по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ Рим Алабали-Радован в эфире Deutschlandfunk заявила, что Германия обещает предоставить Украине значительную финансовую помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.
Согласно оценкам Алабали-Радован, восстановление Украины в ближайшие десять лет потребует примерно $500 млрд на восстановление.