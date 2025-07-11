В древнем городе майя сделали неожиданное открытие 11.07.2025, 15:11

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Фото: Caracol Archaeological Project, University of Houston

Оно проливает новый свет на один из самых мощных городских центров цивилизации майя.

Археологи, работающие в Белизе, обнаружили захоронение, принадлежащее правителю древнего города майя Караколь. Гробница, расположенная в церемониальном центре города, датируется IV веком и проливает новый свет на один из самых мощных городских центров цивилизации майя.

Захоронение принадлежало Те Каб Чааку, первому известному королю Караколя, который пришел к власти в 331 году н. э. и был похоронен около 350 года н. э., пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Его гробница была одной из трех, обнаруженных в комплексе, известном как Северо-восточный Акрополь — районе, который использовался для элитных резиденций и церемониальных мероприятий.

По словам археологов Дианы и Арлена Чейз из Университета Хьюстона, которые проводили раскопки на этом месте в течение более четырех десятилетий, это первая королевская гробница в Караколе, владельца которой можно идентифицировать.

В гробнице археологи нашли изысканно украшенные керамические изделия, резные кости, нефритовые бусины, ракушки и мозаичную посмертную маску из нефрита. На одном из сосудов изображен правитель, принимающий жертвы, а на другом — Эк Чуа, божество, связанное с купцами.

Эта находка предшествует более ранним свидетельствам иностранного влияния на этом месте, таким как артефакты из центральной Мексики, найденные в 2010 году, которые указывали на контакты с Теотиуаканом, городом, который позже оказал влияние на ацтеков.

Однако возраст этих гробниц свидетельствует о том, что Караколь был под властью местной элиты, а не чужаков. Останки Те Каба Чаака показывают, что он имел рост около 1,7 метра и дожил до преклонного возраста, в конце концов потеряв все зубы. Он основал королевскую династию, которая просуществовала более четырех веков.

Караколь, расположенный в округе Кайо в Белизе, когда-то занимал площадь почти 170 квадратных километров и в период своего расцвета поддерживал более 100 000 человек. Его архитектурные памятники включают дамбы, сельскохозяйственные террасы и высокие сооружения, такие как пирамида Каана, которая до сих пор остается одним из самых высоких зданий в Белизе.

Несмотря на свое былое могущество, Караколь претерпел резкий упадок к 900 году н. э., разделив судьбу других крупных городов майя.

Арлен Чейз отметил, что ранние правители Каракола, вероятно, поддерживали контакты с отдаленными регионами, что свидетельствует о возможном установлении дипломатических связей с Теотиуаканом, расположенным почти в 1200 километрах.

Эти взаимодействия отражают глобальную тенденцию совместных ритуалов и культурного обмена в Мезоамерике того времени.

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