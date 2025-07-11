Путин объявил Азербайджану «фруктовую» войну 6 11.07.2025, 15:54

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Москва мстит Баку за политические обиды.

Российские власти усиливают давление на поставщиков фруктов и овощей из Азербайджана на фоне стремительного ухудшения отношений с Баку, которое началось после задержания и загадочной смерти представителей азербайджанской диаспоры на Урале, пишет The Moscow Times.

Во четверг сотрудники Роспотребнадзора в Краснодаре заблокировали ввоз в Россию 18 тонн азербайджанских персиков и нектаринов. Как сообщает «ТВ-Краснодар» со ссылкой на заявление ведомства, в партии фруктов были выявлены «карантинные объекты» — западный цветочный трипс.

Проблемы с азербайджанскими поставками, которые до этого шли бесперебойно, неожиданно возникли в июне, рассказал Minval заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев. Изначально претензии касались томатов: в них стали находить вредителей — южноамериканскую томатную моль, восточную плодожорку. Когда сезон по томатам завершился, аналогичные претензии Россельхознадзор начал предъявлять к поставляемым в Россию фруктам, сказал Гулиев. При этом речь идет не только о качестве самого товара, но также об упаковке и некачественной маркировке паллетов.

Внезапный рост уведомлений Россельхознадзора, адресованных Агентству пищевой безопасности, выглядит как попытка искусственно создать основания для ограничения импорта из Азербайджана, жалуется Гулиев. Под ограничения попала и молочная продукция из Азербайджана: Россельхознадзор ввел запрет в отношении двух азебрайджанских предприятий, которые, по утверждению ведомства, отказались пройти проверку.

Отношения с Азербайджаном, который стал крупным транзитным хабом для параллельного импорта в Россию после начала войны, дали трещину в начале года, когда близ Грозного ударом российской ПВО был подбит лайнер «Азербайджанских авиалиний». Владимир Путин отказался публично извиняться за инцидент, который привел к падению самолета и гибели 38 человек, находившихся на борту.

Ситуация усугубилась в конце июня, когда в результате рейда в Екатеринбурге по обвинениям в убийстве были задержаны члены азербайджанской диаспоры, а двое из них — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались при задержании. Баку утверждает, что причиной их смерти стали жестокие избиения, что, по азербайджанским данным, подтвердило вскрытие.

В ответ власти Азербайджана прекратили работу в Баку российского пропагандистского агентства Sputink, а двум его руководителям предъявили обвинения в шпионаже. Кроме того, в Азербайджане были задержаны 8 россиян-релокантов, которым были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях.

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